Matheus Cunha em ação durante Chelsea x Wolverhampton - Ben Stansall / AFP

Publicado 21/01/2025 18:13

Inglaterra - Vítor Pereira criticou a "linguagem corporal" de Matheus Cunha na derrota do Wolverhampton para o Chelsea por 3 a 1 , na última segunda-feira (20), pela Premier League. O atacante brasileiro não usa a braçadeira de capitão, mas é visto pelo treinador como um dos líderes do time inglês.

"Ele pode ficar frustrado porque quer vencer, mas todos no vestiário querem vencer. Não gosto dessa linguagem corporal. Quero alguém, como capitão, tentando ajudar o time - correndo, sofrendo e lutando, todos juntos. Mas isso é algo que posso entender. Da próxima vez, não vou entender", destacou Vítor Pereira.

Depois do apito final, o português também viu Matheus Cunha se dirigir ao vestiário muito rapidamente. Vítor Pereira não aprovou o ocorrido.

"Isso é algo que não consigo entender. Mais uma vez, é a frustração, que eu entendo, mas precisamos estar juntos. Juntos podemos resolver os problemas e permanecer na Premier League. Se começarmos a reclamar disso e daquilo, não é esse o caminho", pontuou o treinador.

O nome de Matheus Cunha estar especulado em outros clubes também foi tema na entrevista coletiva. Como informou no início do mês o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o Wolverhampton já chegou a um acordo verbal com o brasileiro pela extensão do vínculo . Entretanto, até agora, as partes não assinaram o novo contrato.

"Se começarmos a reclamar disso e daquilo, não é esse o caminho. Ele está comprometido com o Wolves, mas quando você continua ouvindo falar de outros clubes, então é humano (se distrair). Mas ele precisa focar em seus objetivos e aumentar seu nível após a lesão e ajudar seu time novamente com sua qualidade. A equipe precisa dele com boa energia e não com frustração. Ele deve desacelerar e colocar sua mente no caminho certo", disse o técnico português.

Matheus Cunha é um dos destaques do Wolverhampton na temporada. Em 22 jogos, ele anotou dez gols e distribuiu quatro assistências. O time, porém, luta contra o rebaixamento. Os Wolves somam 16 pontos e aparecem na 17ª posição - é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.