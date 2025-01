Carlo Ancelotti em entrevista coletiva - AFP

Publicado 21/01/2025 16:20 | Atualizado 21/01/2025 16:51

Rio - Pressionado com a temporada irregular do Real Madrid e principalmente com as duas goleadas sofridas para o Barcelona, o treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, rechaçou a possibilidade de deixar o clube espanhol. O italiano afirmou, inclusive, que deseja seguir no cargo até a despedida do atual presidente Florentino Pérez.

"Eu não decidi deixar o Real Madrid de jeito nenhum. Espero ficar por mais quatro anos, assim como o presidente Florentino Pérez. Seria perfeito para fazermos uma grande despedida juntos em 2029!", contou o italiano.

Recentemente, o jornal espanhol "AS" afirmou que as goleadas sofridas pelo Real Madrid diante do Barcelona minaram a confiança da diretoria do clube em Carlo Ancelotti. Uma mudança na atual temporada estaria descartada, mas a permanência do italiano até o fim do seu contrato seria muito difícil.

Ancelotti tem vínculo com o Real Madrid até junho de 2026. Para cumprir o seu desejo, o italiano terá que renovar seu contrato com o clube espanhol por mais três temporadas.