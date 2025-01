Pogba está sem clube - Divulgação/X @juventusfc

Publicado 21/01/2025 16:08

"Há propostas. Há coisas interessantes e coisas não tão interessantes. Ainda queremos estar nos melhores clubes, nos clubes da Liga dos Campeões, nas cinco grandes ligas. Depois disso, não depende mais de mim... Há discussões, está sendo finalizado", disse Pogba, ao streamer "Aminematue", na plataforma "Twitch".

Pogba testou positivo para testosterona após uma partida contra a Udinese, na primeira rodada do Campeonato Italiano, em 2023. Ele sequer entrou em campo, mas foi sorteado para a o teste.

Em agosto, época do exame, o jogador alegou que tomou um suplemento dietético adquirido nos Estados Unidos por conselho de um amigo médico.

O francês chegou a pegar uma pena de quatro anos, mas entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS) e conseguiu a redução para 18 meses . Dessa forma, poderá retornar em março.