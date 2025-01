Evento chega a quinta edição em 2025 - Divulgação

Publicado 21/01/2025 15:19 | Atualizado 21/01/2025 15:19

Rio - A fama é desejada por muitas meninas. E os concursos realizados pelo Brasil podem ser uma porta para esse mundo de cliques, curtidas, publicidades e reconhecimento. Uma dessas competições que ajudam a dar destaques às beldades é o Miss Bela do Brasil, que chega a 5°edição em 2025.

Este ano, Valentina Miranda, bela do São Paulo, será embaixadora do concurso pelo segundo ano seguido , Dayse Brucieri, a madrinha, Elisa Ponte, a Miss Happiness, Michele Souza, a Miss Rj, DIlyene, a Miss Bela Corinthians. A disputa é idealizada pela assessora de imprensa Vanessa Haddad, que está há 25 anos com seu escritório no Brasil.