21/01/2025

Rio - A transferência de Thiago Almada para o Lyon, da França, gerou polêmica. O Toulouse entrou com uma queixa na federação francesa alegando "fraude" na inscrição do meia argentino, que ficou no banco de reservas pela primeira vez na partida entre as equipes, no último sábado (18), pela 18ª rodada do Campeonato Francês.

O Toulouse alega que a inscrição de Thiago Almada vai contra as regras, já que o Lyon foi proibido de fazer contratações na atual janela de transferências pela Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França (LFP). A federação francesa recebeu a denúncia na véspera da partida e vai avaliar o caso.

Thiago Almada chegou ao Botafogo em julho de 2024, mas já tinha um acordo para jogar no Lyon a partir de janeiro de 2025. Por conta disso, a DNCG aprovou a transferência do meia argentino para o clube francês. Apesar disso, o Toulouse pontua que, por causa da crise financeira, o rival não teria condições de arcar com o salário do atleta.

Com a camisa do Botafogo, Thiago Almada disputou 26 jogos, fez três gols e deu duas assistências, além de ter sido peça importante nas conquistas do Brasileirão e Libertadores de 2024. Revelado no Velez Sarsfield, da Argentina, o meia também tem passagem pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, e foi campeão do mundo com a Albiceleste em 2022, no Catar.