Laura Muller será a primeira engenheira de corrida da história da Fórmula 1Divulgação

Publicado 21/01/2025 17:37

A Fórmula 1 terá uma engenheira de corrida pela primeira vez em 75 anos: a Haas anunciou a alemã Laura Muller para o cargo na escuderia a partir da próxima temporada. Ela ficará ao lado do piloto francês Esteban Ocon, ex-Alpine, que fará usa estreia pela equipe norte-americana.

Laura Muller já havia participado ao lado de Esteban nos testes de fim de temporada, em dezembro, no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi. O anúncio oficial só foi realizado nesta terça-feira (21).

Aos 33 anos de idade, a engenheira está na Haas desde 2022 e agora irá exercer em um dos cargos de maior visibilidade na Fórmula 1 após deixar a função de engenheira de performance.

Como engenheira de corrida, ela será a responsável pela comunicação com Esteban Ocon quando o piloto estiver na pista, auxiliando também na definição da estratégia para as provas de acordo com estudo do circuito.

"Ela é uma pessoa determinada e trabalha muito, tem uma ótima ética de trabalho. Em termos de personalidade, Esteban também é muito determinado. Olhando por este lado, acho que as personalidades deles casam. Quando ela vê um problema, se aprofunda e não para na primeira resposta", disse o chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, ao "Autosport".

Além da contratação de Laura Muller, a Haas também anunciou outra mulher na equipe: a estrategista Carine Cridelich, atualmente na RB. Ela iniciará os trabalhos na escuderia a partir do dia 1 de março. A temporada da Fórmula 1 terá início no dia 14 de março, no GP da Austrália.