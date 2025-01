Cristiano Ronaldo celebra gol marcado em vitória do Al-Nassr - Divulgação/X @AlNassrFC_EN

Cristiano Ronaldo celebra gol marcado em vitória do Al-NassrDivulgação/X @AlNassrFC_EN

Publicado 26/01/2025 17:57



CRISTIANO RONALDO WHAT A GOAL! pic.twitter.com/bVBeZzE1wj — TC (@totalcristiano) January 26, 2025 O craque português, Cristiano Ronaldo, marcou mais um gol pelo Al-Nassr, e segue correndo atrás do tento número mil. Neste domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Saudita, ele fechou o placar da vitória por 3 a 1 sobre o Al-Fateh, e chegou ao 920º da carreira.

Em um lance que lembra CR7 nos tempos de Real Madrid, o atacante ampliava o placar do jogo para 4 a 1, mas o golaço foi anulado por causa do posicionamento de Al-Sulaiheem, que estava adiantado no início da da jogada. Com a vitória, o Al-Nassr chega a 43 pontos e encosta no Al-Hilal de Jorge Jesus, líder da competição, com a mesma pontuação.

Faltando 10 dias para seu aniversário de 40 anos, Ronaldo não demonstra sinais de desânimo com o esporte, e não pensa em aposentadoria. Com esse gol, ele mantém mais uma marca impressionante de 12 gols nos últimos 10 jogos pelo Al-Nassr.