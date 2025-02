Musa do Cerro, Samira Ferreira - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro, Samira FerreiraReprodução / Instagram

Publicado 04/02/2025 09:00 | Atualizado 04/02/2025 09:00

Rio - A musa do Cerro Porteño, Samira Ferreira, publicou em seu perfil oficial no "X", o antigo Twitter, uma imagem que expressa uma opinião sobre os relacionamentos atuais. Na opinião dela, as relações nos dias de hoje só avançam se uma particularidade ocorrer.

"As relações nos dias de hoje só vão para frente, caso o homem esteja mais apaixonado que a mulher", diz a imagem que a beldade compartilhou nas redes sociais.

Samira é bastante conhecida no Paraguai e faz bastante sucesso nas redes sociais pela sua beleza. A musa do Cerro Porteño tem mais de 166 mil seguidores no Instagram.