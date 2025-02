Troféu da Libertadores tem dois clubes do Rio na disputa em 2025 - Divulgação / Conmebol

Publicado 04/02/2025 11:25

A Libertadores de 2025 tem início nesta terça-feira (4), com a primeira fase classificatória. Monagas, da Venezuela, recebe o Defensor, do Uruguai, no jogo inaugural, às 21h30. Há outros dois jogos nesta semana, Nacional, do Paraguai, x Alianza Lima, do Peru, e Blooming, da Bolívia, x El Nacional, do Equador.



Serão três vagas para a segunda fase, já com a presença de clubes brasileiros. Bahia e Corinthians buscam um lugar nos grupos, assim como o Boca Juniors.

Botafogo e Flamengo no aguardo de adversários



Os cariocas serão representados por Botafogo e Flamengo, que já estão classificados para a fase de grupos. Os outros brasileiros na Libertadores já confirmados são Palmeiras, Internacional, Fortaleza e São Paulo.



O sorteio para definir os grupos será em 19 de março. Já as partidas começam na semana de 2 de abril.



Todos os classificados para a Libertadores de 2025



Argentina - Racing, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Talleres, River Plate, Central Córdoba e Boca Juniors;



Bolívia - San Antonio Bulo Bulo, Bolívar, The Strongest e Blooming;



Brasil - Flamengo, Botafogo, Palmeiras, Internacional, Fortaleza, São Paulo, Corinthians e Bahia;



Chile - Colo Colo, Universidad de Chile, Deportes Iquique e Ñublense;



Colômbia - Atlético Bucaramanga, Tolima, Independiente Santa Fe e Atlético Nacional;



Equador - Barcelona de Guayaquil, El Nacional, Independiente del Valle e LDU;



Paraguai - Libertad, Olimpia, Cerro Porteño e Nacional;



Peru - Universitario, Sporting Cristal, Melgar e Alianza Lima;



Uruguai - Peñarol, Nacional, Boston River e Defensor Sporting;



Venezuela - Carabobo, Deportivo Táchira, Universidad Central e Monagas.