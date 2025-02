Troféu da Liga dos CampeõeS - Divulgação / Uefa

Publicado 20/02/2025 21:52

Após os playoffs inéditos com o novo formato, a Liga dos Campeões, enfim, entrou na fase de oitavas de final com todos os clubes definidos. Os confrontos serão sorteados pela Uefa nesta sexta-feira (21), em Nyon, na Suíça, às 8h (Brasília), com transmissão da "Max".

Oito times avançaram nos playoffs: PSG, Club Brugge, Real Madrid, PSV, Feyenoord, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Benfica. Outras oito equipes já estavam garantidas nas oitavas: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa.

Na nova estrutura da competição, as melhores campanhas aguardavam os duelos que envolviam os de pior desempenho na chamada fase de liga. Os cruzamentos serão:

Borussia Dortmund: enfrentará Lille ou Aston Villa

Club Brugge: enfrentará Lille ou Aston Villa

Real Madrid: enfrentará Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen

Bayern de Munique: enfrentará Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen

Feyenoord: enfrentará Arsenal ou Inter de Milão

PSV: enfrentará Arsenal ou Inter de Milão

PSG: enfrentará Liverpool ou Barcelona

Benfica: enfrentará Liverpool ou Barcelona