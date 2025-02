Newton se livra do marcador: reservas do Botafogo decepcionaram - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 20/02/2025 20:13

Botafogo tem uma novidade no time titular para o jogo contra o Racing, nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), pela Recopa. Com a ausência de Gregore, que cumpre suspensão pelo cartão vermelho na final da Libertadores, Newton ganhou oportunidade entre os 11 iniciais. Além disso, assim como no clássico com o Flamengo, Danilo Barbosa atuará improvisado na zaga.

Cláudio Caçapa definiu o Botafogo com: John; Vitinho, Danilo Barbosa, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Allan e Marlon Freitas; Savarino, Matheus Martins, Igor Jesus.

Além de Gregore, o Alvinegro não contará com: Bastos e David Ricardo, por lesão; Artur e Nathan Fernandes, que foram poupados: e Jeffinho, que está em transição.

O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (27), no mesmo horário, mas no Estádio Nilton Santos.