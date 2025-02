Ainara Avalos é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Ainara Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 20/02/2025 18:50

Rio - A musa do Olimpia, Ainara Avalos, gosta de ter uma relação bem próxima com seus seguidores. A beldade revelou que mantém contato e que costuma abordar momentos importantes dos seu dia-a-dia com eles.

"A Ainara ficará aqui por um tempo. Gosto de compartilhar minhas atividades de rádio, meu trabalho e, obviamente, minhas fotos mega sensuais todos os dias. Amo todos vocês e mando muitos beijos.", afirmou em entrevista ao site "Popular".

A beldade afirmou que se sente mais feliz e também impulsionada pelo carinho que recebe dos seus fãs nas redes sociais.

"A verdade é que meus muitos seguidores sempre me fazem sentir uma mulher muito amada, não posso negar que me sinto muito empoderada pelo amor que eles me dão todos os dias", disse.