Terceiro uniforme Real Madrid para a temporada 2025/26 - Reprodução

Publicado 20/02/2025 18:20

O site Footy Headlines, conhecido por divulgar em primeira mão uniformes de diversos clubes do mundo, publicou fotos do novo terceiro uniforme do Real Madrid. A peça é em tom de azul com detalhes brancos, sendo inspirado no que foi utilizado na temporada 2013/14.

Uma outra referência do novo item do enxoval do clube espanhol são os antigos assentos do Santiago Bernabéu, estádio do Real. A parte interna carrega a frase "90 minutos no Bernabéu são muito longos", espécie de mantra de torcedores e jogadores.

Veja detalhes do novo terceiro uniforme do Real Madrid:

Terceiro uniforme Real Madrid para a temporada 2025/26 Reprodução