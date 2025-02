Vini Jr em partida do Real Madrid - AFP

Publicado 20/02/2025 17:18

Rio - O ex-presidente do Barcelona, Joan Gaspart, afirmou que torce pela idade de Vini Jr para o Real Madrid. Na opinião do espanhol, a saída do brasileiro do maior rival será muito bom para os torcedores do clube catalão.

"“Como torcedor do Barcelona, espero que Vinicius aceite a oferta saudita”, disse ele. A Arábia Saudita está preparando uma ofensiva de verão avaliada em cerca de 300 milhões de euros para o Real Madrid e 200 milhões de euros por temporada para o jogador em um contrato de cinco anos. Uma oferta que o ex-presidente quer “que seja boa o suficiente para convencer Vinicius”", disse a reportagem do jornal "AS".

O dirigente fez críticas ao caráter de Vini Jr, mas fez muitos elogios à qualidade do atacante brasileiro. O craque tem contrato até junho de 2027 com o Real Madrid.

"Ele é um jogador muito rápido, com dribles impressionantes, com um caráter terrível, mas que sempre mostra muita motivação pela equipe", contou.