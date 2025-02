João Fonseca no Rio Open - Renan Areias/ Agência O Dia

João Fonseca no Rio OpenRenan Areias/ Agência O Dia

Publicado 20/02/2025 16:34

Rio - Após ser eliminado no Rio Open na última terça-feira (18) , João Fonseca já pensa no que pode melhorar no futuro. O prodígio de 18 anos deseja evoluir em alguns fundamentos de seu jogo, além de, claro, obter mais experiência.

"Quero estar melhor na consistência de jogos no futuro, quero ficar mais sólido durante os jogos. Ainda falta muito a experiência de jogos como o de ontem, de aprender a fazer do menos o mais. Daqui a três anos, quero ter um jogo mais sólido. Confio muito nos meus golpes, mas minha bola em movimento poderia melhorar bastante, principalmente no saibro", disse Fonseca, em entrevista ao podcast 'New Balls Please'.

"Vai ser minha primeira vez lá, vai ser uma experiência. É o meu segundo ano como profissional. Obviamente, é um ano que tem mais pressão por defender pontos, quero me manter bem no ranking e até mesmo subir", garantiu.

Papo com o segundo colocado no ranking

Apesar da frustração com a derrota precoce no Rio Open, João Fonseca revelou que conversou com o alemão Alexander Zverev, segundo colocado do ranking mundial, logo após o revés.

"Encontrei o Zverev depois do jogo. Ele saiu da fisioterapia, levantou da maca e veio falar comigo. Eu o parabenizei pela vitória. E ele me disse: 'sei que você está muito p... agora. Mas essas coisas acontecem. Você vai evoluir, você vai chegar lá ainda. Boa sorte nos próximos torneios", contou.