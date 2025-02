Bia Haddad foi eliminada no simples e nas duplas do WTA 1000 de Dubai - Paul Crock / AFP

Publicado 20/02/2025 15:18

Rio - Após cair na estreia de simples em Dubai, Bia Haddad se despediu nas duplas, ao lado da alemã Laura Siegemund, nas quartas de final do WTA 1000. Em busca do primeiro título com a parceira de quadra, a tenista brasileira não conseguiu superar as principais favoritas em Dubai, a checa Katerina Siniakova e a norte-americana Taylor Townsend.

Mesmo realizando um jogo equilibradao a dupla da brasileira acabou eliminada de virada, com parciais de 6/3, 4/6 e 7/10. Bia e Laura vêm ensaiando coisas boas na parceria, pois já somaram um vice no ano, em Adelaide, e pararam nas semifinais em Doha. Mas não tiveram sorte com a chave em Dubai, caindo diante das principais cabeças de chave já nas quartas. Mesmo assim, jogaram de igual para igual.

Brasileira e alemã começaram bem o jogo e quebraram logo no terceiro game. Repetiram a dose na nona parcial para abrir 1 a 0 com 6 a 3. Mas não mantiveram o ritmo no set a seguir, no qual perderam o serviço duas vezes. Devolveram um, mas caíram por 6 a 4, levando a decisão no super tie-break.

Na parcial de desempate, Bia e Laura abriram um mini break com 4 a 3 e dois serviços. Não aproveitaram, contudo. Depois do empate por 5 a 5, nada mais deu certo e as rivais arrancaram para fechar em 10 a 7 no segundo match point.