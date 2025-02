Ancelotti abraça Mbappé após vitória do Real - AFP

Publicado 20/02/2025 13:53

Espanha - A atuação de gala de Kylian Mbappé, que anotou três gols na vitória do Real Madrid sobre o Manchester City por 3 a 1, no Santiago Bernabéu, pelos playoffs da Liga dos Campeões, gerou empolgação no treinador Carlo Ancelotti. O italiano afirmou que o francês poderá construir uma história semelhante a de Cristiano Ronaldo no clube espanhol.

"Ele (Mbappé) tem qualidade para atingir seus números (de Cristiano Ronaldo), mas precisa trabalhar, porque Cristiano colocou a barra muito alta. Mas ele está animado por jogar aqui, ele pode chegar ao nível de Cristiano", disse.

Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história do Real Madrid, com 451 gols em 438 jogos entre 2009 e 2018. O português conquistou, entre muitos outros títulos, quatro Ligas dos Campeões.

"Todos estavam esperando para esse hat-trick dele e finalmente chegou. Mas Mbappé não é o único, nós temos muitos jogadores que fazem a diferença. E eles fazem a diferença com seu trabalho coletivo acima de sua qualidade individual, o que é notável", finalizou Ancelotti.