Kelvin Oliveira é um dos melhores jogadores do mundo no society - Divulgação/Brazil Kings League

Kelvin Oliveira é um dos melhores jogadores do mundo no societyDivulgação/Brazil Kings League

Publicado 20/02/2025 12:58

Rio - Um dos melhores jogadores do mundo no futebol society pode migrar para o campo em breve. Kelvin Oliveira recebeu um convite de Neymar para jogar no Santos, que avalia a contratação. O craque brasileiro tenta convencer a diretoria do Peixe, mas não é uma situação fácil.

O Santos entende que já contratou o suficiente para o primeiro semestre e não se anima com a chance de pagar o salário de mais um atleta, que teria que passar por uma adaptação do piso artificial para a grama. Porém, o desejo de Neymar pode pesar a favor da contratação.

A decisão ainda não foi tomada por Kelvin Oliveira, conhecido como K9, mas deve acontecer nos próximos dias. Além do desejo de Neymar em levá-lo para o Santos, o jogador também uma proposta vantajosa financeiramente para jogar nos Estados Unidos.

"Não vou esconder. Neymar entrou em contato já faz um tempo e tem o desejo de ter o Kelvin (Oliveira) no Santos. Quem não tem o sonho de jogar com o ídolo? Ele pediu para conversar comigo. Vamos ver. Tem o lado do K9, que já se machucou muito com falsas promessas", disse Gaules durante transmissão ao vivo.

"Ele (Kelvin) está tomando a decisão. Além disso, o Jake Paul chegou com uma proposta lunática e agressiva para fazer tudo balançar. Neste momento, a situação está entre permanecer no G3X no coração, ir jogar no Santos, no futebol tradicional, ou ir fazer fortuna nos Estados Unidos", completou.

Segundo Gaules, Kelvin tem o sonho de se mudar com a família para os Estados Unidos e construir todo seu patrimônio em solo norte-americano. Com isso, a proposta de Jake Paul pode levar vantagem, mesmo tendo uma oferta do Neymar na mesa.