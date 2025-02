Número 2 do mundo, o alemão Alexander Zverev venceu o cazaque Alexander Schevchenko e fez comemoração em homenagem ao Cristo Redentor - Renan Areias / Agência O Dia

Número 2 do mundo, o alemão Alexander Zverev venceu o cazaque Alexander Schevchenko e fez comemoração em homenagem ao Cristo Redentor Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 20/02/2025 11:20 | Atualizado 20/02/2025 11:20

Rio - Favorito ao título do Rio Open, o tenista Alexander Zverev fez uma homenagem ao Cristo Redentor durante a comemoração da vitória sobre o cazaque Alexander Schevchenko. O alemão venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 7/6 (8/6), e garantiu vaga nas quartas de final do ATP 500 do Rio.

fotogaleria

Apesar da vitória, Zverev não teve vida fácil. Schevchenko fez jogo duro e conseguiu forçar dois tie-breaks, mas o alemão levou a melhor em ambos. Os tenistas também sofreram com o calor e com as vaias dos torcedores após reclamarem de um possível desnível do saibro carioca.

Em uma tentativa de fazer as pazes com os cariocas, Zverev comemorou a vitória com uma homenagem ao Cristo Redentor, o símbolo do Rio de Janeiro e uma das sete maravilhas do mundo moderno.

Na próxima fase, Zverev enfrenta o argentino Francisco Comesana, 86º do ranking, por uma vaga na semifinal. Vice-líder do mundo e cabeça de chave número 1 do Rio Open, o alemão é o grande favorito para conquistar o título da competição em 2025.