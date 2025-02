Guardiola acredita que encerrou o seu ciclo no comando do Manchester City - Javier Soriano / AFP

Publicado 20/02/2025 09:30 | Atualizado 20/02/2025 09:31

Rio - O ciclo de Pep Guardiola no Manchester City parece cada vez mais perto do fim. Após a eliminação para o Real Madrid nos playoffs da Liga dos Campeões, o treinador espanhol não escondeu o abatimento com a perda de consistência da equipe e reconheceu a superioridade do time espanhol, que venceu por 3 a 1 e assegurou a vaga nas oitavas de final da competição.

"Um pouco sim (fim de ciclo). As coisas não são eternas, nem tudo dura para sempre. Ganhamos seis títulos da Premier League em sete anos, e na Champions chegamos às quartas, semifinais e final em todos os anos. Não é questão de impotência. Somos uma equipe cascuda, mas perdemos a consistência. A melhor equipe ganhou hoje. Não temos o ritmo que tem o Real Madrid, em todas as áreas", disse.

Guardiola vive a pior temporada pelo Manchester City. Eliminado na Liga dos Campeões, os Citizens também estão longe da briga do título do Campeonato Inglês, já que ocupam o quarto lugar com 44 pontos (o líder Liverpool tem 61). O treinador espanhol, no entanto, acredita que é possível buscar o título da Copa da Inglaterra, mas lamentou o fim da era "extraordinária".

"Temos tempo para pensar nisso (reconstrução). É fácil cair e, agora, ter esse tipo de conclusão. A derrota em casa foi dura de digerir, e esta foi parecida. Com o tempo, todos aceitaremos as coisas tal como são. Clube e elenco. Mas ainda temos 40 jogos pela frente. Nada é para sempre. Fomos extraordinariamente extraordinários, mas agora não mais", completou.

O Manchester City volta a campo no próximo domingo (23), às 13h30 (de Brasília), contra o Liverpool, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. Longe da disputa pelo título, a equipe comandada por Guardiola tem a chance de reduzir a diferença, além de se manter firme na zona de classificação para a Liga dos Campeões de 2025/26.