Thiago Monteiro foi eliminado nas oitavas do Rio OpenMauro Pimentel / AFP

Publicado 20/02/2025 08:30

Rio - Thiago Monteiro lutou até o fim, mas não evitou a eliminação nas oitavas de final do Rio Open. O tenista brasileiro foi derrotado de virada pelo taiwanês Chun-Hsin Tseng, número 125 do ranking mundial, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 7/6 (7/4), e deu adeus ao ATP 500 do Rio de Janeiro.

A batalha durou cerca de 3h20 e invadiu a madrugada desta quinta-feira (20). Tseng enfrenta o atual campeão do torneio, o argentino Sebastián Báez, nesta sexta-feira (21), em busca de uma vaga na semifinal. Já Thiago Monteiro caiu para a 107ª colocação do ranking mundial da ATP.

Com a eliminação de Thiago Monteiro, o Brasil não terá representantes nas quartas de final e mantém o jejum no Rio Open. Desde que o atual modelo do ATP 500 foi adotado em 2014, nunca um brasileiro venceu a competição. João Fonseca era a principal esperança neste ano, mas foi eliminado na primeira rodada.