Publicado 20/02/2025 14:24 | Atualizado 20/02/2025 14:27

"O Maracanã é um gramado muito duro, muito. Então, se vamos falar do campo, tem que falar de todas as coisas. Não só de gramado sintético. Mas, respeito ( a opinião de quem é contra). Joguei na terra toda a minha vida. Então, no gramado sintético ou natural, para mim, não vai mudar nada", disse em entrevista à ESPN. polêmica sobre o gramado sintético continua, e Alexander Barboza pediu um debate mais amplo sobre o assunto. O zagueiro do Botafogo , inclusive,como comparação, e lembrou a reclamação sobre o do Maracanã."O Maracanã é um gramado muito duro, muito. Então, se vamos falar do campo, tem que falar de todas as coisas. Não só de gramado sintético. Mas, respeito ( a opinião de quem é contra). Joguei na terra toda a minha vida. Então, no gramado sintético ou natural, para mim, não vai mudar nada", disse em entrevista à ESPN.

Momentos antes, Barboza defendeu a qualidade do gramado sintético, como o do Nilton Santos e questionou o argumento de que há maior risco de lesões nele. Ele, inclusive, lembrou que um companheiro do Botafogo se machucou na grama natural.



"O tapetinho eu gosto (risos). Entendo o que os jogadores falam, mas o David (Ricardo) machucou em um gramado de campo natural. Quando ele caiu, o tornozelo torceu. Não é tão fácil como falar 'não quero gramado sintético'. São coisas que tem que ver de trás para analisar", analisou.

Relembre o caso sobre o campo com sintética



Jogadores de vários clubes postaram nas redes sociais um manifesto a favor de campos naturais, na manhã de terça-feira (18). O manifesto tem como líderes Neymar, do Santos, Thiago Silva, do Fluminense, e Lucas Moura, do São Paulo.

Eles conversaram com companheiros e jogadores de outros times, como Gerson do Flamengo, para fazer o movimento para pressionar a CBF padronizar os campos de futebol e evitar os sintéticos. O argumento é que as principais ligas do mundo vetam esse tipo de grama.