Vanderlei Luxemburgo fará parte da bancada do "Galvão e Amigos"Juan Mabrobata / AFP

Publicado 20/02/2025 14:46

O técnico Vanderlei Luxemburgo assinou contrato com a Band nesta quinta-feira (20) e fará parte do programa "Galvão e Amigos", que Galvão Bueno passará a comandar na emissora paulista nas noites de segunda-feira. O formato é relembrar o "Bem, Amigos!", que era exibido no mesmo dia no sportv.

O "Galvão e Amigos" irá ao ar às 22h30 às segundas a partir do dia 31 de março. Além do novo programa, o histórico narrador participará transmissões da Fórmula 1 na Band. As informações são da Folha de S.Paulo.

não houve liberação por parte da emissora devido à cláusulas contratuais. Além de Luxemburgo, estão confirmados na bancada Casagrande, Mauro Naves e Paulo Roberto Falcão, companheiros de Galvão Bueno na Globo. Arnaldo Cezar Coelho chegou a ser sondado, mas

Esta não será a primeira experiência de Vanderlei Luxemburgo como comentarista. Em 2014 e 2018, ele participou de transmissões pela antiga Fox Sports (2012-2023) na Copa do Mundo, além de participar de presenças especiais em programas.