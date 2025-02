Bernardo Silva fez um balanço da temporada do Manchester City - Javier Soriano / AFP

Publicado 20/02/2025 16:59

Meio-campista do Manchester City, Bernardo Silva comentou a má fase do clube após a eliminação para o Real Madrid na Liga dos Campeões , na última quarta-feira (19). O português, porém, fez questão de ressaltar que a confiança no técnico Pep Guardiola segue a mesma.

"Esta temporada até agora tem sido muito frustrante. Há coisas que não podemos mais recuperar: a Liga dos Campeões e o Campeonato Inglês. Estamos fora das duas competições mais importantes, então estamos muito, muito tristes", declarou o camisa 20 em entrevista à ESPN.

"Isso não muda (a confiança no treinador). Também há total confiança nos jogadores que temos no elenco porque são os mesmos. Um pouco mais velhos, claro, mas agora com nova energia", avaliou.

Bernardo Silva também destacou que "mudanças devem acontecer ao fim da temporada". "Os níveis de calma e confiança não são os mesmos. A maneira como o time joga não é a mesma e temos de recuperar o mais rápido possível", analisou.

"Contra o Real Madrid não fizemos nem de longe o suficiente para tentar vencer. Foram bem melhores, nós temos que aceitar isso e tentar melhorar todos os dias. Demos tudo o que quiseram. Quando esse é o caso, quando você não faz o básico direito, você não merece vencer um jogo como esse", acrescentou o jogador.

Fora das oitavas da Liga dos Campeões, o Manchester City é o quarto colocado no Campeonato Inglês, com 44 pontos. O líder é o Liverpool, que soma 61.