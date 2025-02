Troféu do Campeonato Baiano - Felipe Oliveira / EC Bahia

Publicado 20/02/2025 17:41

A Federação Baiana de Futebol decidiu cancelar um jogo nesta quinta-feira (20), válido pela última rodada do Estadual. O motivo é, no mínimo, curioso.

O duelo em questão seria entre Jacobina e Colo-Colo, marcado para este sábado (22), às 18h30 (de Brasília). No entanto, os dois clubes solicitaram à entidade o veto da realização da partida. Isso porque, no entendimento de ambos, não há necessidade de entrarem em campo, já que são os últimos colocados da competição e não há mais chances de escaparem do rebaixamento.

Na tabela, o Jacobina é o nono colocado, com três pontos e saldo de menos 12 gols. O Colo-Colo, por sua vez, é o último e tem a mesma pontuação, mas com 15 gols negativos de saldo.

Veja a nota oficial da Federação Baiana sobre o jogo

"O confronto entre Colo-Colo e Jacobina, que seria realizado neste sábado (22), pela 9ª e última rodada da primeira fase do Baianão, foi cancelado pela RDI-03/25. Os clubes solicitaram à Federação Bahiana de Futebol a não realização do jogo.



Como as duas equipes já foram rebaixadas para a Série B de 2026, e o cancelamento da partida não causa prejuízos para os demais participantes da competição, a FBF acatou os pedidos com a anuência da TVE, detentora dos direitos de transmissão do Baianão."