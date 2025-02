Luis Suárez é jogador do Inter Miami - AFP

Publicado 20/02/2025 20:19

O uruguaio Luis Suárez aposta que o Mundial de Clubes, que acontecerá nos Estados Unidos, será disputado. Sua equipe, o Inter Miami, está no Grupo A do torneio, ao lado de Palmeiras, Porto, de Portugal, e Al-Ahly, do Egito. Além do time paulista, Flamengo, Fluminense e Botafogo também estarão na competição, que tem início marcado para o dia 14 de junho.

"Jogar um Mundial de Clubes é sempre legal e difícil ao mesmo tempo porque todos os rivais são difíceis. É um Mundial diferente, com muitos clubes de alto nível. O que temos que fazer é tentar trabalhar da melhor maneira possível em uma competição que gera muita emoção", disse, em entrevista para a Fifa.



Cria do Nacional-URU, Luisito torce para que um dia a equipe possa participar da competição. O Nacional quase conquistou uma vaga na primeira edição do Super Mundial, pelo ranking da Conmebol, mas foi superado pelo Boca Juniors, da Argentina, que foi para o torneio.



"Eu adoraria, porque é o clube onde eu comecei, sou torcedor, e seria muito legal ver um time uruguaio em um Mundial de Clubes", declarou.