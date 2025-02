Sérgio Ramos acertou com o Monterrey e disputará o Mundial de Clubes - Divulgação / Monterrey

Publicado 23/02/2025 16:35

Sérgio Ramos voltou a jogar futebol após nove meses. O zagueiro espanhol estreou pelo Monterrey, que disputará o Mundial de Clubes no meio do ano, e foi titular na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético San Luis, sábado (22), pelo Campeonato Mexicano.



Aos 38 anos e sem jogar desde maio de 2024, quando estava no Sevilla, Sérgio Ramos celebrou o fato de jogar a jogar e de não ter desistido da carreira mesmo sem encontrar clube até fechar com o Monterrey.



"Depois de um tempo sem pisar em campo, feliz e emocionado pela estreia e a vitória. O trabalho e a perseverança sempre têm sua recompensa", postou o jogador nas redes sociais.

O zagueiro espanhol atuou por 80 minutos antes de ser substituído por Tony Leone. Ele passou o segundo semestre de 2024 sem conseguir acertar com outro clube e chegou a receber sondagens do futebol brasileiro, mas optou por assinar com o clube mexicano neste mês. O zagueiro espanholantes de ser substituído por Tony Leone. Ele passou o segundo semestre de 2024 sem conseguir acertar com outro clube e chegou a receber sondagens do futebol brasileiro, mas optou por assinar com o clube mexicano neste mês.