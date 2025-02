Mbappé e Vini Jr. comemorando gol do Real Madrid contra o Girona - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Mbappé e Vini Jr. comemorando gol do Real Madrid contra o GironaPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 23/02/2025 15:03

Com Mbappé, Rodrygo e Vini Jr., o Real Madrid dominou o Girona e venceu por 2 a 0, neste domingo (23), no Santiago Bernabéu, encerrando o jejum de três partidas sem vitória pelo Campeonato Espanhol. O resultado foi suficiente para levar a equipe do técnico Carlo Ancelotti aos mesmos 54 pontos do Barcelona e impedir que o rival se distanciasse na liderança da LaLiga.

Vídeo: Messi se irrita e xinga árbitro em jogo do Inter Miami



Os merengues foram imponentes desde os primeiros minutos, mas encontraram um adversário bem postado taticamente e organizado defensivamente. O Real desperdiçou oportunidades de abrir o placar com Vini, Rodrygo, Brahim, Modric e Mbappé, todos em boas jogadas, mas com finalizações travadas. Os merengues foram imponentes desde os primeiros minutos, mas encontraram um adversário bem postado taticamente e organizado defensivamente. O Real desperdiçou oportunidades de abrir o placar com Vini, Rodrygo, Brahim, Modric e Mbappé, todos em boas jogadas, mas com finalizações travadas.

A equipe do técnico Michel Muñoz estava concentrado em impedir o gol dos mandantes, mas também se arriscava à frente. Courtois precisou se esticar para salvar chutes de Arnau, Tsygankov e, principalmente, um à queima-roupa de Van de Beek. O Real Madrid só conseguiu chegar ao gol aos 40 minutos, quando Rodrygo cobrou escanteio, a zaga afastou e Modric, de fora da área, dominou a bola no peito, pegou "na veia" para acertar o ângulo esquerdo de Gazzaniga.



O panorama da partida pouco mudou no segundo tempo. O Real tinha o controle do jogo, mas encontrava dificuldades para penetrar na defesa do Girona, que, por sua vez, já não conseguia produzir ofensivamente. Aos 12 minutos, Vini Júnior carimbou o travessão de Gazzaniga, o time da casa criou outras boas chances, mas a bola insistia em não entrar.



De tanto insistir, aos 37 minutos, Vinicius Júnior e Mbappé tabelaram desde o meio de campo e o francês deixou o brasileiro na cara de Gazzaniga para tocar no canto direito do goleiro e ampliar a vantagem: 2 a 0. Nos acréscimos, Endrick, que havia acabado de entrar, deixou Mbappé na cara do gol, mas o francês perdeu a chance de marcar o terceiro da equipe da casa.



Na 26ª rodada, o Real Madrid visita o Bétis no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, no sábado, às 14h30 (horário de Brasília). Mais cedo, às 10h, o Girona recebe o Celta de Vigo.