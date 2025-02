Eduardo Barros foi auxiliar de Fernando Diniz no Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 23/02/2025 21:05

O Amazonas oficializou a contratação de Eduardo Barros, de 39 anos, campeão da Libertadores pelo Fluminense como auxiliar de Fernando Diniz. O novo técnico assume o lugar de Aderbal Lana, então profissional mais velho em atividade no país, que assumiu a função de coordenador técnico da Onça-pintada na temporada da Série B do Brasileirão.

Além do trabalho no Tricolor, Eduardo Barros também esteve na trajetória recente com o Cruzeiro, de onde Diniz foi demitido por maus resultados. Ele começou em 2015 na comissão técnica do treinador.

Juntos, atuaram também no Oeste, Athletico-PR e seleção brasileira. Com a saída de Fernando Diniz do clube paranaense, Eduardo permaneceu e assinou como interino em 2019. Eduardo Barros reencontrou Fernando Diniz no Fluminense e seguiu com o treinador até esta temporada.

A estreia como técnico do Amazonas está marcada para segunda-feira (24) pelo Campeonato Amazonense, na semifinal do primeiro turno contra o Manauara.