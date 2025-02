Messi ficou na bronca com o árbitro Alexis da Silva por faltas não marcadas para o Inter Miami - Chandan Khanna / AFP

Publicado 23/02/2025 14:00

Rio - O Inter Miami conseguiu arrancar um empate em 2 a 2 nos minutos finais contra o New York City no último sábado (22), pela MLS, mas isso não foi suficiente para Lionel Messi . O craque, após o apito final, se irritou com o árbitro da partida e o xingou.

O motivo não poderia ser outro: o camisa 10 foi alvo constante de faltas na partida, mas o que realmente "explodiu" o jogador foi uma falta de Tanasijevic em cima de Luis Suárez, que poderia gerar o segundo amarelo no atleta adversário. No entanto, isso não aconteceu. Além disso, uma penalidade a favor do Inter Miami também não foi marcada.

Quando o árbitro encerrou o duelo, Messi foi correndo em sua direção para proferir os xingamentos: "Você é um c..., e um c... de m..., você não cumpriu a penalidade". Posteriormente, o argentino acabou recebendo o cartão amarelo pela reclamação. Confira no vídeo abaixo: