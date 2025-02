Gabigo postou uma mensagem de união após a eliminação do Cruzeiro - Reprodução de rede social

Publicado 23/02/2025 17:31

alvo de críticas nas redes sociais. O início de Gabigol pelo Cruzeiro não está fácil. Um dos vilões da eliminação no Campeonato Mineiro, ao perder gols incríveis no 1 a 1 no tempo regulamentar (e derrota por 4 a 2 nos pênaltis), o atacante postou no X uma mensagem para mostrar união dos companheiros, mas virou

Até mesmo torcedores do Flamengo apareceram para 'comemorar' a saída dela ao fim do contrato, em dezembro. Muitos, inclusive, copiaram a mesma mensagem, com um agradecimento irônico pelo fato de o jogador ter recusado a proposta de renovação por um ano, o que fez a negociação ser encerrada.

Já a torcida do Cruzeiro está na bronca com Gabigol neste início de temporada. Muitos reclamaram dos lances perdidos, outros lembraram que dos cinco gols que ele marcou, três foram de pênalti. Já teve gente que preferiu pedir para 'calibrar o pé', mas ao mesmo tempo mostrou apoio.