Sergio Ramos estreou pelo Monterrey, do MéxicoJulio Cesar Aguilar / AFP

Publicado 25/02/2025 11:02

Rio - Sergio Ramos estreou pelo Monterrey, do México, diante de muita festa. Mais de 50 mil torcedores compareceram ao Estádio BBVA, no último sábado (22), e acompanharam a vitória sobre o Atlético San Luís por 3 a 1, pelo Campeonato Mexicano. Foi o maior público da competição.

O Monterrey venceu com dois gols de Germán Berterame e um de Óliver Torres. O brasileiro Vitinho fez o gol de honra do Atlético San Luís. Sergio Ramos, por sua vez, foi titular e jogou por 80 minutos.

Com a vitória, o Monterrey chega a 12 pontos e ocupa a nona colocação do Clausura. O Atlético San Luís, por sua vez, é o lanterna, com três. O Monterrey volta a campo nesta quarta-feira (26), a partir de meia-noite (de Brasília), contra o Mazatlán, fora de casa.