Jose Mourinho é o técnico do Fenerbahçe - Ozan Kose / AFP

Publicado 25/02/2025 10:10

Rio - O técnico José Mourinho, do Fenerbahce, da Turquia, foi acusado de racismo após o clássico contra o Galatasaray, nesta segunda-feira (24), pela 25ª rodada do Campeonato Turco. Durante a entrevista coletiva após o jogo, o treinador português se referiu os jogadores rivais como "macacos".

"Se fosse um árbitro turco, depois do mergulho no primeiro minuto, com o banco deles (do Galatasaray) pulando como macacos em cima do garoto (Yusuf Akcicek), teria um cartão amarelo com um minuto e, depois com cinco minutos, eu teria que substituí-lo", disse Mourinho.

O treinador português defendeu a atuação do árbitro esloveno Slavko Vinci. Mourinho fez duras críticas ao Galatasaray e acusou o rival de adotar "estratégias desonestas" para tentar tirar o zagueiro Yusuf Akcicek, do Fenerbahce, da partida — ou pendurá-lo com cartão.

Após a declaração de Mourinho, o vice-presidente do Fenerbahce defendeu o treinador português. Porém, o Galatasaray usou as redes sociais para denunciar a postura e alegou que o português tem feito declarações depreciativas contra o povo turco desde sua chegada ao país.

Além disso, o Galatasaray anunciou que entrará com uma denúncia formal contra o técnico José Mourinho no Ministério Público e que acionará a Uefa e a Fifa. O clássico turco terminou empatado sem gols e, com isso, o Galatasaray se manteve na liderança com seis pontos de vantagem para o rival.