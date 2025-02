Lamentação de Cavani (à direita) - Juan Mabromata / AFP

Publicado 25/02/2025 23:56 | Atualizado 26/02/2025 00:03

Argentina - O Boca Juniors foi eliminado da Libertadores 2025 na segunda fase preliminar, em plena Bombonera, nesta terça-feira (25). Após vencer o Alianza Lima (PER) por 2 a 1 no tempo regulamentar, os argentinos foram derrotados por 5 a 4 nos pênaltis e deram adeus à competição continental. Nos acréscimos do segundo tempo, Cavani chegou a perder um gol sem goleiro dentro da pequena área.

Veja a oportunidade desperdiçada:

Na próxima fase, o Alianza Lima enfrentará o Deportes Iquique. A equipe chilena avançou à terceira fase preliminar da Libertadores ao eliminar o Santa Fe, da Colômbia.