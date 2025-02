Rúben Amorim é o técnico do Manchester United - Glyn Kirk / AFP

Rúben Amorim é o técnico do Manchester UnitedGlyn Kirk / AFP

Publicado 25/02/2025 22:18 | Atualizado 25/02/2025 22:19

Inglaterra - O técnico do Manchester United, Rúben Amorim, associou as demissões no clube à falta de sucesso do time no futebol. Ele deu a declaração na entrevista coletiva desta terça-feira (25), quando foi perguntado sobre o tema.

"Claro, temos que resolver todos os problemas do clube, mas uma parte importante é entender como chegamos a essa situação. Tem muito a ver com a falta de sucesso com o time de futebol. Porque acho que somos o motor de qualquer clube de futebol. Só quero ajudar meu clube no meu departamento, é para melhorar o time e melhorar os jogadores e ter sucesso", disse Rúben Amorim.

Nesta temporada, o Manchester United soma 30 pontos e ocupa a 15ª colocação do Campeonato Inglês. Em 26 partidas, o time soma oito vitórias, seis empates e 12 derrotas.

Na última segunda (24), o clube inglês informou que entre 150 e 200 funcionários podem ser demitidos. No ano passado, 250 já foram dispensados do Manchester United.

Sir Jim Ratcliffe, proprietário minoritário dos Red Devils, tem tomado medidas para cortar despesas. Além das demissões, o o jornal "The Guardian" informou que ele decidiu fechar as cantinas do Old Trafford e do centro de treinamentos e não oferecerá mais refeições grátis aos funcionários

Quem trabalha no estádio do time inglês passará a receber apenas frutas para sua alimentação. Já no CT, que fica em Carrington, os colaboradores terão direito a apenas pão e sopa.

Apenas os jogadores seguirão com suas refeições normalmente no CT. Antes, os funcionários ganhavam um cartão que dava direito a refeições chá e café grátis na cantina, que será fechada no próximo fim de semana.