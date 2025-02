Carlo Ancelotti abordou situação de Endrick - AFP

Carlo Ancelotti abordou situação de EndrickAFP

Publicado 25/02/2025 17:00

Rio - O treinador Carlo Ancelotti foi questionado sobre o futuro de Endrick no futebol. O jovem, de 18 anos, pouco tem atuado desde a sua chegada ao Real Madrid. O italiano descartou comparar o atacante com outros brasileiros do elenco: Vini Jr e Rodrygo.

"Pelas características, Endrick não vai ser Rodrygo e não vai ser Vinicius. Tem características diferentes, mas será um grande atacante. Disso, não tenho nenhuma dúvida. Não há caso Endrick, no momento. Vamos ver o que acontece", disse.

Endrick participou de 24 jogos do Real Madrid, mas atuou por apenas 401 minutos, tendo uma média de 16 minutos por jogo em campo. O meia turco Arda Güler, de 20 anos, por sua vez, já jogou 28 partidas, participando de 965 minutos, com média de 34 minutos por jogo na temporada.

O Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira, às 17h30, pelas semifinais da Copa do Rei, diante da Real Sociedad.