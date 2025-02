O ex-jogador Jackson com o amigo Túlio Maravilha, ídolo do Botafogo, em jogo de exibição - Reprodução de Instagram

Publicado 25/02/2025 13:07

Jackson, ex-jogador do Palmeiras campeão da Libertadores de 1999 e com passagem pela seleção brasileira, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e está internado em hospital na cidade de Coroatá, no Maranhão desde domingo (23). A informação foi confirmada pela assessoria do ex-meia, em postagem nas redes sociais.



"O nosso campeão Jackson sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e está recebendo todos os cuidados médicos necessários. Desde já agradecemos a todos pelas palavras e atenção com a família de Jackson neste momento. Agradecemos também todas as mensagens de apoio e carinho que temos recebido. Vamos torcer juntos para a recuperação do nosso campeão!", diz a nota oficial.



A assessoria também divulgou que Jackson está com quadro estável e confiante na recuperação. "Logo estará fazendo o que mais gosta", publicou o perfil do ex-atleta.



Além do título continental pelo Palmeiras, Jackson também conquistou a Copa do Brasil com o Cruzeiro. Durante a carreira, vestiu camisas de clubes como Sport, Coritiba, Internacional e Vitória.



Pelo clube pernambucano, destacou-se entre 1997 e 1998 e acabou convocado para três amistosos da seleção brasileira, após a Copa do Mundo.