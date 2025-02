Endrick em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Endrick em treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 25/02/2025 11:37

Kylian Mbappé desfalcou o treino do Real Madrid desta terça-feira (25) e virou dúvida para o jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, contra o Real Sociedad, na quarta (26), às 17h30 (de Brasília). O atacante francês passou por uma cirurgia dentária, o que pode fazer com que Endrick ganhe uma chance como titular.



Apesar de o procedimento ser considerado simples, segundo o jornal espanhol 'Marca', a comissão técnica avalia poupar Mbappé. Além do fato de ter realizado uma pequena cirurgia, há a preocupação em descansá-lo antes de jogos importantes.



No fim de semana, o Real Madrid encara o Bétis, pelo Campeonato Espanhol, e logo na sequência terá o clássico com o Atlético de Madrid, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, na terça (4).



Além de Mbappé, quem deve ficar fora do jogo contra o Real Sociedad são Courtois e Valverde. O goleiro também ficou fora do treino desta terça por problemas físicos, e o volante será poupado.