Confronto coloca frente a frente Mário Piazzon e Artur "Demolidor" Lopes. - (Foto: Divulgação)

Publicado 25/02/2025 09:00

Marcada para o dia 30 de maio, a 47ª edição do Thunder Fight, um dos principais eventos de MMA do Brasil, terá a disputa do cinturão dos pesados como destaque. O confronto coloca frente a frente Mário Piazzon e Artur "Demolidor” Lopes.



Invicto na carreira, Piazzon busca manter sua sequência de vitórias, enquanto Arthur “Demolidor” quer fazer jus ao apelido. Vale destacar que ambos já passaram pelo UFC Contenders Series, o que aumenta ainda mais a expectativa para o duelo.



Na luta co-principal, Darlan Draco e William "Bad Boy" duelam pelos pesos leves. Draco vem embalado por seis vitórias consecutivas, enquanto Bad Boy chega para sua quarta luta no evento, buscando o quarto triunfo em sequência.



Além disso, o evento conta com outros duelos entre nomes em ascensão no cenário nacional, como Samuel Sanches x Evaldo "Bolachinha" Santos e Cristiane "Malvada" x Simone "Mulher Gato".