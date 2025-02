Duelo principal do UFC Seattle terminou de forma que gerou um certo anticlímax - (Foto: Reprodução)

Duelo principal do UFC Seattle terminou de forma que gerou um certo anticlímax (Foto: Reprodução)

Publicado 23/02/2025 16:00 | Atualizado 24/02/2025 16:57

O animado UFC Seattle, realizado na noite de sábado (22), teve um fim que gerou um certo anticlímax na torcida local e também nos fãs ao redor do mundo. A luta principal terminou de forma precoce após Song Yadong acertar uma dedada no olho esquerdo de Henry Cejudo na reta final do terceiro round. Como o confronto já tinha passado da metade, o árbitro consultou as papeletas dos jurados e a vitória ficou com o chinês por decisão unânime.



O Esquadrão Brasileiro teve um aproveitamento de 50% no card do UFC Seattle. Jean Silva e Melquizael Costa brilharam no evento e terminaram suas lutas ainda no primeiro round pela via rápida. Já Jean Matsumoto perdeu a invencibilidade para Rob Font em uma luta polêmica, enquanto Raffael Cerqueira foi nocauteado na luta de abertura do show.

Leia Mais GFL encaminha trilogia entre Renan Barão e Urijah Faber; saiba mais

Circuito Mineirinho Costa do Sol 2025 tem início em março com Saquarema Summer National Open

Ex-goleiro do Flamengo exalta Instituto Comunidade Saudável e parceria com faixa-preta de Jiu-Jitsu

Main event do UFC Seattle tem fim desanimador



Henry Cejudo iniciou a disputa com forte ritmo e tentando encurralar Song Yadong na grade. O "Triple C" buscava chutes no corpo e combinações de golpes, enquanto o chinês contra-atacava nos low kicks e com ações mais significativas. A segunda parcial manteve o equilíbrio, onde Song iniciou melhor com jabs no corpo e controlando a distância, mas aos poucos o ex-campeão foi se ajustando e terminou melhor explorando a base de canhoto.



No terceiro assalto, o confronto seguia de forma semelhante ao anterior, até o ponto que Song acertou o dedo no olho esquerdo de Cejudo. O ex-campeão usou os cinco minutos a que tinha direito para se recuperar e voltou com dificuldades para enxergar os golpes do adversário, como relatou para os treinadores no intervalo.



O árbitro Jason Herzog pediu para o médico da comissão atlética para examinar Cejudo e como já tinha passado da metade do confronto, optou por encerrar a disputa e consultar as papeletas dos jurados. Desta forma, Song Yadong ficou com o triunfo por decisão unânime e pediu uma revanche imediata contra Henry Cejudo após o fim desanimador do confronto - o que foi prontamente aceito pelo americano.



Rob Font derrota Jean Matsumoto em decisão polêmica



Rob Font não tomou conhecimento e partiu com tudo para cima de Jean Matsumoto para tentar resolver a disputa. O brasileiro controlou o ímpeto do adversário, levou a melhor na luta agarrada e ainda terminou a parcial dando uma queda categórica. Nas duas últimas parciais, o paulista seguiu crescendo e teve como uma das principais vertentes os low kicks na perna esquerda do porto-riquenho. O veterano não se entregou e arriscou ainda uma trocação franca nos últimos segundos.



Após três rounds, no entanto, os jurados deram vitória para Rob Font por decisão dividida. Com o resultado polêmico no UFC Seattle, Matsumoto perdeu a invencibilidade na carreira, somando agora 16 triunfos e apenas um revés.



Jean Silva apavora no UFC Seattle e aplica nocaute



O confronto teve início de forma estudada, com os dois lutadores buscando o melhor espaço para atacar. Controlando a distância, Jean Silva utilizou chutes altos no corpo do rival, enquanto Melsik Baghdasaryan respondia com cruzados e foi ganhando confiança. Já no minuto final do primeiro round, o brasileiro chegou a interagir com o oponente de forma positiva, deu uma desconcentrada no rival e na sequência colocou um cruzado seguido de um direto. O armênio caiu praticamente nocauteado, porém o árbitro Kevin MacDonald não encerrou a disputa. O "Lord" então aplicou mais golpes até o fim ser sacramentado.



Essa é a quarta vitória de Jean Silva no Ultimate, todas elas pela via rápida. Com este resultado no UFC Seattle, o brasileiro deve entrar no Top 15 dos penas. Já Baghdasaryan volta a ser derrotado na companhia. Henry Cejudo iniciou a disputa com forte ritmo e tentando encurralar Song Yadong na grade. O "Triple C" buscava chutes no corpo e combinações de golpes, enquanto o chinês contra-atacava nos low kicks e com ações mais significativas. A segunda parcial manteve o equilíbrio, onde Song iniciou melhor com jabs no corpo e controlando a distância, mas aos poucos o ex-campeão foi se ajustando e terminou melhor explorando a base de canhoto.No terceiro assalto, o confronto seguia de forma semelhante ao anterior, até o ponto que Song acertou o dedo no olho esquerdo de Cejudo. O ex-campeão usou os cinco minutos a que tinha direito para se recuperar e voltou com dificuldades para enxergar os golpes do adversário, como relatou para os treinadores no intervalo.O árbitro Jason Herzog pediu para o médico da comissão atlética para examinar Cejudo e como já tinha passado da metade do confronto, optou por encerrar a disputa e consultar as papeletas dos jurados. Desta forma, Song Yadong ficou com o triunfo por decisão unânime e pediu uma revanche imediata contra Henry Cejudo após o fim desanimador do confronto - o que foi prontamente aceito pelo americano.Rob Font não tomou conhecimento e partiu com tudo para cima de Jean Matsumoto para tentar resolver a disputa. O brasileiro controlou o ímpeto do adversário, levou a melhor na luta agarrada e ainda terminou a parcial dando uma queda categórica. Nas duas últimas parciais, o paulista seguiu crescendo e teve como uma das principais vertentes os low kicks na perna esquerda do porto-riquenho. O veterano não se entregou e arriscou ainda uma trocação franca nos últimos segundos.Após três rounds, no entanto, os jurados deram vitória para Rob Font por decisão dividida. Com o resultado polêmico no UFC Seattle, Matsumoto perdeu a invencibilidade na carreira, somando agora 16 triunfos e apenas um revés.O confronto teve início de forma estudada, com os dois lutadores buscando o melhor espaço para atacar. Controlando a distância, Jean Silva utilizou chutes altos no corpo do rival, enquanto Melsik Baghdasaryan respondia com cruzados e foi ganhando confiança. Já no minuto final do primeiro round, o brasileiro chegou a interagir com o oponente de forma positiva, deu uma desconcentrada no rival e na sequência colocou um cruzado seguido de um direto. O armênio caiu praticamente nocauteado, porém o árbitro Kevin MacDonald não encerrou a disputa. O "Lord" então aplicou mais golpes até o fim ser sacramentado.Essa é a quarta vitória de Jean Silva no Ultimate, todas elas pela via rápida. Com este resultado no UFC Seattle, o brasileiro deve entrar no Top 15 dos penas. Já Baghdasaryan volta a ser derrotado na companhia.

Jean Silva conquistou mais uma vitória de gala Foto: Reprodução)

Melquizael Costa brilha e finaliza no UFC Seattle



Ainda no começo do embate no UFC Seattle, o peso-pena brasileiro conectou chutes no corpo de Andre Fili e foi tentando ganhar território. No entanto, o americano não se intimidou e conseguiu trocar bons golpes em pé. Em um novo chute, Melquizael Costa acabou sofrendo uma single leg. No entanto, apesar de ficar com as costas no chão, “Melk Cauthy” aproveitou a posição, pegou o pescoço do adversário e garantiu a finalização com uma guilhotina a 30 segundos do fim.



Com o resultado, o brasileiro agora fica com o cartel de três vitórias e duas derrotas na companhia. Esse foi o segundo triunfo seguido do paraense, que deseja embalar na divisão. Já Fili, com a marca de 23 lutas pelo UFC, chega ao retrospecto de 50% de aproveitamento nas últimas seis apresentações.



Brasileiro é nocauteado e fica em situação delicada



Raffael Cerqueira entrou no octógono reagindo bem a pressão inicial de Modestas Bukauskas. O brasileiro recebeu alguns golpes, mas levou a disputa mais para o centro do cage e conectou um ataque com jab-direto. O que parecia ser uma mudança de rumo do embate, não se confirmou. O lituano acertou um cruzado e mais uma série de golpes no chão até o árbitro Jeffy Hoiby encerrar a disputa ainda no round inicial.



Com o revés no UFC Seattle, o meio-pesado brasileiro segue sem vencer dentro da organização e fica em situação delicada. Já Bukauskas engata a segunda vitória seguida na categoria.



CONFIRA OS RESULTADOS:



UFC Seattle

Seattle, em Washington (EUA)

Sábado, 22 de fevereiro de 2025



Card principal

Song Yadong derrotou Henry Cejudo por decisão unânime dos jurados

Anthony Hernandez derrotou Brendan Allen por decisão unânime dos jurados

Rob Font derrotou Jean Matsumoto por decisão dividida dos jurados

Jean Silva derrotou Melsik Baghdasaryan por nocaute técnico no 1R

Alonzo Menifield derrotou Julius Walker por decisão dividida dos jurados



Card preliminar

Ion Cutelaba finalizou Ibo Aslan com um triângulo no 1R

Melquizael Costa finalizou Andre Fili com uma guilhotina no 1R

Mansur Abdul-Malik derrotou Nick Klein por nocaute técnico no 2R

Ricky Simon derrotou Javid Basharat por nocaute técnico no 1R

Austin Vanderford derrotou Nikolay Veretennikov por nocaute técnico no 2R

Nursulton Ruziboev derrotou Eric McConico por nocaute no 2R

Modestas Bukauskas derrotou Rafael Cerqueira por nocaute técnico no 1R

Ainda no começo do embate no UFC Seattle, o peso-pena brasileiro conectou chutes no corpo de Andre Fili e foi tentando ganhar território. No entanto, o americano não se intimidou e conseguiu trocar bons golpes em pé. Em um novo chute, Melquizael Costa acabou sofrendo uma single leg. No entanto, apesar de ficar com as costas no chão, “Melk Cauthy” aproveitou a posição, pegou o pescoço do adversário e garantiu a finalização com uma guilhotina a 30 segundos do fim.Com o resultado, o brasileiro agora fica com o cartel de três vitórias e duas derrotas na companhia. Esse foi o segundo triunfo seguido do paraense, que deseja embalar na divisão. Já Fili, com a marca de 23 lutas pelo UFC, chega ao retrospecto de 50% de aproveitamento nas últimas seis apresentações.Raffael Cerqueira entrou no octógono reagindo bem a pressão inicial de Modestas Bukauskas. O brasileiro recebeu alguns golpes, mas levou a disputa mais para o centro do cage e conectou um ataque com jab-direto. O que parecia ser uma mudança de rumo do embate, não se confirmou. O lituano acertou um cruzado e mais uma série de golpes no chão até o árbitro Jeffy Hoiby encerrar a disputa ainda no round inicial.Com o revés no UFC Seattle, o meio-pesado brasileiro segue sem vencer dentro da organização e fica em situação delicada. Já Bukauskas engata a segunda vitória seguida na categoria.Song Yadong derrotou Henry Cejudo por decisão unânime dos juradosAnthony Hernandez derrotou Brendan Allen por decisão unânime dos juradosRob Font derrotou Jean Matsumoto por decisão dividida dos juradosJean Silva derrotou Melsik Baghdasaryan por nocaute técnico no 1RAlonzo Menifield derrotou Julius Walker por decisão dividida dos juradosIon Cutelaba finalizou Ibo Aslan com um triângulo no 1RMelquizael Costa finalizou Andre Fili com uma guilhotina no 1RMansur Abdul-Malik derrotou Nick Klein por nocaute técnico no 2RRicky Simon derrotou Javid Basharat por nocaute técnico no 1RAustin Vanderford derrotou Nikolay Veretennikov por nocaute técnico no 2RNursulton Ruziboev derrotou Eric McConico por nocaute no 2RModestas Bukauskas derrotou Rafael Cerqueira por nocaute técnico no 1R