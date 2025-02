Jean Silva conquistou mais uma vitória de gala - Foto: Reprodução)

Jean Silva conquistou mais uma vitória de gala Foto: Reprodução)

Publicado 24/02/2025 10:00 | Atualizado 24/02/2025 17:26

A atuação de Jean Silva no UFC Seattle, na noite de sábado (22), não encantou somente os fãs, mas também o patrão Dana White. O presidente do Ultimate esteve presente na coletiva de imprensa após o show e fez elogios ao novo nocaute do brasileiro dentro do octógono, desta vez sobre Melsik Baghdasaryan.



"Ele (Jean Silva) é, sem dúvida, um cara maluco (risos). Ele é fascinante, isso é certo. O Sean Shelby é um grande entusiasta dele e o projeta lá no topo dos penas. Quando os matchmakers te amam, como o Sean Shelby ama o Jean Silva, nunca é uma coisa ruim", disse Dana, que projetou o próximo adversário do "Lord":



"Aposto que há muitas pessoas que acham (Jean Silva vs Bryce Mytchell será uma luta animada). Não sei, vamos analisar", concluiu o "chefão" do UFC, justamente sobre o adversário que o brasileiro pediu após o triunfo na noite de sábado.