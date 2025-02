Jim Ratcliffe é o dono do Manchester United, seu clube de coração - VALERY HACHE/AFP

Jim Ratcliffe é o dono do Manchester United, seu clube de coraçãoVALERY HACHE/AFP

Publicado 24/02/2025 14:06

Inglaterra - O novo dono do Manchester United, Jim Ratcliffe, tomou uma decisão polêmica no dia a dia do clube. Segundoo jornal "The Guardian", ele decidiu fechar as cantinas do Old Trafford e do centro de treinamentos e não oferecerá mais refeições grátis aos funcionários.

Quem trabalha no estádio do time inglês passará a receber apenas frutas para sua alimentação. Já no CT, que fica em Carrington, os colaboradores terão direito a apenas pão e sopa.

Apenas os jogadores seguirão com suas refeições normalmente no CT. Antes, os funcionários ganhavam um cartão que dava direito a refeições chá e café grátis na cantina, que será fechada no próximo fim de semana.

Desde que assumiu o controle do Manchester United, Jim Ratcliffe vem tomando diversas medidas para cortar despesas. Nos próximos dias, o clube inglês já confirmou que demitirá entre 150 e 200 funcionários.