A Seleção Feminina recebeu comissões técnicas de clubes na Granja Comary - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 24/02/2025 14:03 | Atualizado 24/02/2025 14:09

Rio - Os treinadores dos times femininos de Flamengo Fluminense , Maurício Salgado e Hoffmann Túlio, respectivamente, valorizaram o período de imersão com a Seleção na Granja Comary, em Teresópolis. No total, 28 profissionais de comissões técnicas de clubes da Série A1 do Brasileiro acompanham o dia a dia do período de treinamentos do Brasil.

"Eu, até por ser uma pessoa que está há muito tempo no futebol feminino, acho de fundamental importância esses encontros. Por vários aspectos. A proximidade com a Seleção, porque, na verdade, a Seleção representa os clubes; a troca de informações entre clubes e a Seleção é fundamental. Você pega a Seleção, que seria o órgão máximo das comissões ... conseguir essa interação com os clubes; você saber da realidade de cada clube. Algo que acontece muito pouco por que a gente tem um dia a dia muito corrido, tem uma competitividade muito alta. Então, quando tem essa possibilidade, é muito bom", disse o técnico do Flamengo, Maurício Salgado, ao site da CBF.

Maurício Salgado é o técnico da equipe feminina do Flamengo Divulgação / Flamengo

O técnico da seleção brasileira feminina, Arthur Elias, convocou 30 jogadoras para treinamentos na Granja Comary entre os dias 17 e 26 de fevereiro. A CBF abriu as portas do local para os profissionais de clubes da A1 no último sábado (22). O período de imersão vai até esta terça-feira (25).

"Muito importante para gente estar aqui. A gente conseguir reunir a nata do futebol feminino brasileiro com o melhor treinador do Brasil, que hoje é o Arthur, para trocar informações, trocar ideias, para fazer um campeonato melhor pro nosso dia a dia, para os nossos treinos. É fundamental esse encontro. É superpositivo e produtivo a gente trocar ideias e compartilhar conhecimentos. Logo, a gente vai levar isso pra Xerém (na Baixada Fluminense) pra ter bons resultados", disse o técnico do Fluminense, Hoffmann Túlio.

Hoffmann Túlio é o técnico do time feminino do Fluminense Divulgação/Fluminense