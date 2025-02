Arthur Elias é o técnico da seleção brasileira feminina - Lívia Villas Boas / CBF

Arthur Elias é o técnico da seleção brasileira femininaLívia Villas Boas / CBF

Publicado 06/02/2025 14:16 | Atualizado 06/02/2025 14:18

Rio - Nesta quinta-feira (6), o técnico Arthur Elias convocou a seleção brasileira feminina para um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). As 30 jogadoras chamadas ficarão concentradas entre os dias 17 e 26 de fevereiro. A Amarelinha não disputará amistosos nesta data Fifa.

"Foi uma decisão técnica. Houve o entendimento de que o melhor neste momento é treinar essas atletas, trazendo um número maior que o normal. Isso também atende a uma necessidade do calendário do futebol no Brasil e nos EUA, já que as jogadoras que atuam nesses países estão em pré-temporada. É mais inteligente seguir nessa evolução com esse período na Granja Comary, que conta com uma excelente estrutura", disse Arthur Elias.

Veja a lista de convocadas:

GOLEIRAS

Lorena - Kansas (EUA)

Natascha - Palmeiras

Camila - Cruzeiro

Claudia - Fluminense

ZAGUEIRAS

Isa Haas - Cruzeiro

Antônia - Real Madrid (ESP)

Lauren - Atlético de Madrid (ESP)

Kaká - São Paulo

Tarciane - Lyon (FRA)

Mariza - Corinthians

LATERAIS

Fê Palermo - Palmeiras

Bruninha - Gotham (EUA)

Yasmim - Real Madrid (ESP)

Bia Menezes - São Paulo

MEIO-CAMPISTAS

Angelina - Orlando Pride (EUA)

Laís Estevam - Palmeiras

Ary Borges - Racing Louisville (EUA)

Gabi Zanotti - Corinthians

Ana Vitória - Atlético de Madrid (ESP)

Vic Albuquerque - Corinthians

ATACANTES

Aline Gomes - North Carolina Courage (EUA)

Gio - Atlético de Madrid (ESP)

Marília - Cruzeiro

Priscila - América (MEX)

Amanda Gutierres - Palmeiras

Ludmila - Chicago Red Stars (EUA)

Jheniffer - Tigres (MEX)

Gláucia - Flamengo

Adriana - Al-Qadisiyah (Arábia Saudita)

Kerolin - Manchester City (ING)

Novidade

A CBF informou que haverá uma integração da comissão técnica da Seleção com profissionais de todos os clubes da Série A1 do Brasileirão Feminino.

De acordo com a entidade, cada clube foi convidado a enviar dois integrantes das respectivas comissões técnicas para acompanhar os últimos quatro dias de treinos do Brasil.

"Vai ser muito importante essa troca de ideias. É sempre bom ouvir os clubes, outros colegas, o que eles pensam. Isso agrega e ajuda o trabalho de desenvolvimento do futebol feminino brasileiro como um todo", pontuou Arthur Elias.