Momento em que Willian assina com o FulhamDivulgação/X @FulhamFC

Publicado 06/02/2025 11:42

Inglaterra - Na manhã desta quinta-feira, 6, o Fulham (ING) oficializou o retorno de Willian. O vínculo do meio-campista com os Cottagers é curto, válido até o fim da temporada 2024/25.

"Estou muito feliz de estar de volta aqui. Acho que é uma grande oportunidade de jogar novamente por este clube, e estou totalmente motivado para entrar em campo e fazer as coisas bem por este clube", disse Willian, ao site dos Cottagers.

O meio-campista estava livre no mercado desde que deixou o Olympiacos, da Grécia. A passagem foi rápida: chegou em setembro de 2024 e saiu no fim de dezembro. Com a camisa do time de Pireu, ele disputou apenas 11 partidas, não fez gols e deu apenas uma assistência.

Esta será a segunda passagem de Willian pelo Fulham. Ele defendeu os Cottagers entre 2022 e 2024. No período, disputou 67 partidas, anotou dez gols e distribuiu sete assistências.

Cria do Corinthians, Willian ainda defendeu os seguintes clubes: Shakhtar Donetsk, da Ucrânia; Anzhi, da Rússia; Chelsea e Arsenal, da Inglaterra. Entre 2021 e 2022, teve nova passagem pelo Timão, mas deixou o clube paulista após alegar ter sido ameaçado por torcedores

Ele também soma passagens pela seleção brasileira. Willian disputou os Mundiais de 2014 e 2018 e fez parte do grupo campeão da Copa América 2019.