Neymar soma dois gols e três assistências em seis jogos pelo SantosRaul Baretta / Santos FC

Publicado 25/02/2025 17:51

A diretoria do Santos está preparando uma surpresa para a torcida nesta temporada. Além dos novos uniformes tradicionais, o clube vai lançar uma edição especial azul. A peça é em homenagem à primeira passagem de Neymar na Vila Belmiro.

"Essa camisa sempre foi um pedido do torcedor santista e a vinda do Neymar transformou esse lançamento em uma verdadeira missão", afirmou Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro, fornecedora de material esportivo do Peixe."O planejamento em torno de uma camisa leva cerca de um ano, pois são diversos estudos de tecido, estampas, desenhos e outras questões técnicas, além de todo o processo de distribuição. Por isso teremos que fazer o trabalho de um ano em três meses, mas sem deixar de entregar um material de qualidade para o torcedor", explicou.Sobre a expectativa de venda, a previsão é otimista: "Nós também sabemos que a demanda será alta e, nos bastidores, já trabalhamos em planos de ação para reposições, caso o estoque inicial esgote rapidamente".