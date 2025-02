Bill defende o Laguna-RN, primeira equipe vegana das Américas - Divulgação/Laguna

Publicado 25/02/2025 17:24

Famoso por ser o primeiro time vegano das Américas e a primeira SAF do Rio Grande do Norte, o Laguna se classificou para a semifinal do Campeonato Potiguar em sua primeira participação. A vaga foi conquistada com a vitória por 2 a 1 sobre o Globo FC, que marcou o décimo gol anotado pelo atacante Bill, ex- Botafogo , com a camisa do clube.

O jogador de 40 anos, que também tem passagens por Corinthians, Coritiba e Ceará, se tornou o maior artilheiro da história do Laguna, fundado em 2022. São quatro gols no estadual 2025, e outros seis anotados na campanha do acesso à elite estadual.

"Quem não conhece este cara, não tem ideia da humildade e coração que ele tem. Aos 40 anos, com a vida resolvida, tendo jogado em alguns dos maiores clubes do Brasil, na Turquia, Coreia do Sul e Tailândia, onde é considerado o melhor estrangeiro da história da Liga, aceitou o nosso convite e foi o artilheiro do time no título da segunda divisão 2024 e o vice-artilheiro da competição. Este ano, mesmo com propostas financeiras muito maiores, preferiu seguir de rosa e é o nosso artilheiro na primeira divisão, com quatro gols em nove partidas", escreveu o Laguna, em publicação nas redes sociais.

Bill superou Igor Potiguar, que havia marcado nove gols com a camisa do Laguna na segunda divisão de 2022.

"Orgulho imenso em me tornar o maior artilheiro da história do clube. Essa marca é fruto de muito trabalho, dedicação e paixão por essa camisa", celebrou o centroavante.