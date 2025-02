Bruno Lage é o treinador do Benfica - Divulgação / Benfica

Bruno Lage é o treinador do BenficaDivulgação / Benfica

Publicado 25/02/2025 14:56

Portugal - Ex-técnico do Botafogo, Bruno Lage passou por uma situação inusitada durante sua entrevista coletiva nesta terça-feira (25). Antes de começar a falar com a imprensa, o atual treinador do Benfica foi interrompida por um som de galo vindo do celular de um dos repórteres que estavam no local, arrancando risada de todos que estavam presente.

Olhó galo



Bruno Lage: “Vão começar a missa?! Não tem problema nenhum ”. pic.twitter.com/8prQVA4cig — Vai Benfica (@vaibenfica1904) February 25, 2025 "Galo está cantando. Vou começar a missa, não tem problema nenhum", brincou Lage com a situação.

Bruno Lage vem fazendo um bom trabalho desde sua chegada ao Benfica. Até o momento, são 35 jogos, com 25 vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Sob o comando de técnico português, o Benfica volta a campo nesta quarta-feira (26), contra o Braga, pelas quartas de final da Taça de Portugal.