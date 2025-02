Jorge Jesus em jogo do Al-Hilal - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 25/02/2025 13:32 | Atualizado 25/02/2025 13:43

Rio - Bastante elogiado pelo seu trabalho no Al-Hilal, Jorge Jesus, vem vivendo uma situação diferente nas últimas semanas. Com tropeços recentes, o português foi convocado para uma reunião de emergência com os representantes do Al-Hilal. As informações são do jornal português "A Bola".

A decisão ocorreu após a goleada sofrida para o Al Ittihad no último fim de semana. A conversa contou com a participação do diretor desportivo do Al-Hilal, Fahd Al-Mufarrej. A direção está preocupada com os recentes resultados no campeonato nacional. Atualmente, o Al Ittihad lidera com sete pontos de vantagem para a equipe de Jorge Jesus.

Além do desempenho abaixo do esperado no Saudita, o time de Jorge Jesus foi eliminado da Taça do Rei, também pelo Al Ittihad. Já na Liga dos Campeões Asiática a história é diferente. O Al Hilal terminou a fase de grupos na primeira posição.

O ídolo do Flamengo tem contrato até junho de 2026 e faz um trabalho considerado excelente no Al-Hilal. Ele conquistou até agora na segunda passagem pelo Al-Hilal: um Campeonato Saudita, uma Copa da Arábia Saudita e duas Supercopas da Arábia Saudita.