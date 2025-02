Thiago Silva em treino do Fluminense - Lucas Merçon/FFC

Publicado 25/02/2025 13:17

Rio - O Fluminense não contará com Thiago Silva em sua estreia na Copa do Brasil, nesta quarta-feira (26), contra o Águia de Marabá, em Belém. De olho na reta final do Campeonato Carioca, o zagueiro permanecerá no Rio para terminar seu processo de recuperação de uma lesão no calcanhar esquerdo. Nesta terça (25), ele foi ao CT Carlos Castilho e fez atividades no gramado.

A ideia do Flu é evitar que Thiago Silva tenha uma volta precoce. No ano passado, o defensor sentiu dores na mesma região e chegou a ficar um mês fora por conta do problema.

Quem também está fora é Facundo Bernal. O uruguaio ainda se recupera de uma pancada na perna esquerda sofrida no jogo contra o Nova Iguaçu.

Fluminense e Águia de Marabá se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão. Em caso de empate, a vaga na segunda fase da Copa do Brasil será decidida nos pênaltis.